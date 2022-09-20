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Ефимов: Определен инвестор, который займется развитием участка бывшей промзоны «Автомоторная»

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Определен инвестор, который займется развитием участка бывшей промзоны «Автомоторная»
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

Инвестор был определен в ходе аукциона на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны «Автомоторная» в Головинском районе столицы, который состоялся 20 сентября. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В аукционе на право (участка — прим. «ВМ») его реорганизации приняли участие три компании, стоимость контракта выросла с 740 до 874 миллионов рублей. Победитель планирует вложить в редевелопмент участка порядка 200 миллиардов рублей, — заявил он.

По словам Ефимова, победителем торгов стало ООО «Е-Девелопмент», входящее в состав компании MR Group. Участок под реорганизацию расположен между улицами Онежская и Автомоторная, рядом находится парк-усадьба «Михалково».

Уточняется, что эту территорию сейчас занимают склады, автомастерские, а также давно прекратившие свою работу предприятия. Правообладатели участков получат компенсацию.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, инвестор сможет заключить договор о комплексном развитии территории через 30 дней с момента направления ему документов на подписание.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков также добавил, что теперь победитель аукциона должен в первые 12 месяцев разработать проект планировки по реорганизации участка.

До этого сообщалось, что частные инвесторы построят 3 гостиницы на месте участка бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий в ВАО по программе комплексного развития территорий.

Ефимов также рассказал, что в рамках проекта комплексного развития территорий участок бывшей промзоны «Северянин» на северо-востоке столицы будет реорганизован. Всего планируется возвести 296 тысяч квадратных метров недвижимости. Весь участок займет общественно-деловая застройка.

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