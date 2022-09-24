Андрей Бочкарев сообщил о степени готовности путепровода на пересечении МКАД с Липецкой улицей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Специалисты продолжают работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 24 сентября.

— На путепроводе с улицы Липецкой на МКАД в сторону Варшавского шоссе строители ведут работы по устройству тела двух опор. Сооружение построено на четверть, — отметил он.

Также Андрей Бочкарев добавил, что планируется построить и отремонтировать около 10 километров дорог, включая семь путепроводов и один тоннель с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу под трассой М4 «Дон». Также соорудить двухполосные боковые проезды на участке с 26-го по 31-й километр МКАД с внутренней и внешней стороны.

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, специалисты реконструируют на головном участке Липецкой улицы съезды на прилегающие улицы. Для удобства пешеходов предусмотрено четыре надземных перехода, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство южного участка МСД до МКАД будет завершено в 2023 году.

Данный участок, который соединяет Павелецкое направление и МКАД, находится в активной стадии строительства. Мэр уточнил, что уже построено примерно свыше половины всех объемов, как и на ЮВХ.