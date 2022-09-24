Как помочь близкому человеку, который устал от новостей

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Помощь близким и родным является приоритетной для каждого из людей. Сегодня многим тяжело переносить информационный груз, который свалился на голову. Психолог Владимир Крупин в беседе с «Вечерней Москвой» дал несколько советов, которые позволят поддержать родных в трудную минуту.

Специалист уверяет, что в таком случае близкому человеку необходимо предложить любой отдых от новостей: прогулка, поход в театр или ресторан. Можно также предложить выключить мобильный телефон.

— Любой информационный детокс будет хорош. Есть то, от чего нам себя очень сложно изолировать. Мы все равно ходим на улицу, у нас есть работа и учеба. Но многое зависит от нас самих. Так, люди, как правило, залипают в информационных лентах, сейчас это распространено, — сказал эксперт.

В качестве первоочередного эксперт советует ограничить потребление информации из новостных лент.

— И уделить больше времени общению с людьми. Даже если говорить с близкими, то это совершенно не то же самое, что листать информационную ленту. Пусть даже на те же самые темы. Это все равно не вход в нас информации, а некоторый выход ее из нас. Это разгрузка для человека, — подытожил Крупин.

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