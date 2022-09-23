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Блокировка эмоций: почему человек может «лишиться» чувств в стрессовой ситуации

Араз Салехов

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Общество
Блокировка эмоций: почему человек может «лишиться» чувств в стрессовой ситуации
Фото: Unsplash

Некоторые люди, столкнувшись со стрессовой ситуацией, вместо грусти и паники не чувствуют абсолютно ничего. Психолог Марина Гладышева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему человек может блокировать свои чувства.

— Человек может не испытывать чувств, потому что наша психика устроена так, что она «умеет» блокировать определенные чувства, пугающие нас. Мы в этот момент ничего не чувствуем. Почему так? Потому что, возможно, человек уже сталкивался с подобными страхами, и психика этот страх заблокировала, — пояснила психолог.

Она также подчеркнула, что такая реакция является не самым хорошим сигналом.

— Психика заблокировала некий страх, и человек ничего не чувствует. Это не очень хороший показатель, поскольку этот страх может быть жизненно необходимым, как некий навык выживания. Если он заблокирован, то человек может не среагировать в нужный момент, — предупредила Гладышева.

Также многие люди, у которых срабатывает подобная защитная реакция, отмечают у себя неспособность заплакать.

— Когда человек не может как будто заплакать, то это стоит считать блоком психики. Он где-то на эмоциональном уровне чувствует, что ему так проще жить. Это защитный механизм психики, возможно, человек столкнулся с этой ситуацией, долго ее проживал или же испытал какие-то сложные негативные состояния, и психика выстроила защиту на этом месте, — разъяснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что при блокировке эмоций человек не может двигаться дальше, а также прожить ситуацию в целом.

— Он всегда будет останавливаться на одной точке и говорить «Я ничего не чувствую». И даже в случае плохой ситуации человек не покажет эмоциональной реакции, поскольку перестал плакать в принципе, — подытожила Гладышева.

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