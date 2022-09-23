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«Защитная реакция»: психолог Зберовский объяснил, как справиться со стрессом из-за новостей

Араз Салехов

Сюжет: 

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Общество
«Защитная реакция»: психолог Зберовский объяснил, как справиться со стрессом из-за новостей
Фото: depositphotos

Ситуация в мире и постоянное чтение новостей влияют на самочувствие и настроение человека. О том, как справиться со стрессом, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил психолог Андрей Зберовский.

По словам специалиста, важно следовать ряду рекомендаций, чтобы успокоиться:

  • отказаться от просмотра новостей;
  • больше общаться с друзьями и знакомыми на другие темы;
  • выделить время на хобби;
  • порадовать себя вкусной едой и любимыми вещами.

— Человеку стоит создавать условия комфорта для себя. Кушать больше вкусной еды, одеваться в ту одежду, в которой человек себе нравится. Сделайте то, что вас радует. В таком случае это сработает в качестве защитной реакции на какие-то негативные новости или события, — подчеркнул Зберовский.

Внутренний мир человека — сложная конструкция. Негативные эмоции не всегда получается выражать адекватно и безопасно, некоторые люди даже склонны переносить их на собственное тело и личность. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал «ВМ» о причинах такого поведения и способах решения проблемы.

А психолог Наталья Наумова в беседе с «ВМ» рассказала, как перестать прокрастинировать. Специалист отметила, что нередко прокрастинация связана с событиями из детства.

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