Собянин сообщил о завершении реконструкции Гольяновского и Кутузовского газопроводов-дюкеров

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Специалисты завершили работы по реконструкции Гольяновского и Кутузовского газопроводов-дюкеров, через которые под городскими реками проходят трубы с газом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 24 сентября.

— Большая часть Гольяновского дюкера — 90 метров из 310 — находится под Яузой. Кутузовский проложен под Москвой-рекой, пересекает сложный узел коммуникаций Филевской линии метро и других инженерных сетей, — рассказал он.

Если раньше газовые трубы тянули прямо по речному дну, то сейчас специалисты прокладывают новую линию под самим водоемом, используя небольшой проходческий щит. При этом подача газа жителям продолжается и во время работ.

По словам мэра, газопровод обеспечивает подачу газа жителям районов Хамовники, Арбат и Дорогомилово. Также в городе продолжается модернизация Щукинского газопровода, а на Голутвинском дюкере ремонт планируется начать в этом году, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В начале сентября специалисты Мосгаза завершили реконструкцию подземного распределительного газопровода в столичном районе Марфино. Работы велись на участке от улицы Комдива Орлова до Ботанической улицы. При этом на время работ жителей не отключали от подачи газа. Общая протяженность нового газопровода составила около 1,5 километра.