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Нужны рабочие руки: почему в России популяризируют инженерно-технические специальности

Иссалина Аюпова

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Общество
Нужны рабочие руки: почему в России популяризируют инженерно-технические специальности
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В России предложили уделить особое внимание среднему инженерно-техническому образованию. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, с чем может быть связано подобное решение.

Как рассказал профессор МГТУ имени Баумана Евгений Бурый, ключевая позиция в истории с популяризацией инженерно-технического образования связана с тем, что страна нуждается в производстве различного технического оборудования.

— Для того чтобы его производить, требуются люди, обученные работать со специальным оборудованием, — пояснил Бурый.

По его словам, прежде этому учили в техникумах, но теперь таких учебных образовательных учреждений практически не существует, что усложняет задачу подготовки специалистов в этой области.

Как отметил собеседник «ВМ», на сегодняшний день почти все рабочие профессии этого направления востребованы. Среди них технологи, специалисты по обработке материалов, наладчики аппаратуры.

— Почти все специальности инженерно-технической направленности сейчас пользуются популярностью, выделить что-то определенное очень сложно, — подчеркнул профессор.

Бурый дополнил также, что у выпускников высших учебных учреждений при устройстве на работу нет преимуществ перед теми, кто получил среднее профессиональное образование.

— Эти профессии взаимосвязаны между собой, и одного без другого существовать не может. Каждый должен заниматься своим делом: если человеку нравится работать на числовом станке с программным управлением, следить за его исправностью, ему необязательно будет нравиться принимать участие в создании этого станка, — заметил собеседник «ВМ».

Также эксперты объяснили, с чем связано снижение заработной платы специалистов IT-индустрии. В частности, по словам руководителя исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой, одной из причин снижения размера оплаты труда являются изменения в валютном курсе.

Работа МГТУ им. Баумана специальность инженеры
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