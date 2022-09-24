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Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Лейла Алиева
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Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Готовность транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе составляет более 30 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 24 сентября.

— Продолжаются работы по устройству опор и пролетного строения строящегося путепровода через МКАД, устройство временных и постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода и переустройство инженерных коммуникаций — сетей связи, электрических сетей, дождевой канализации, — рассказал он.

По словам заммэра, развязка позволит увеличить пропускную способность северного участка кольцевой автодороги, Алтуфьевского и Липкинского шоссе, а также улучшить транспортную доступность столичных районов Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи. Все работы планируется завершить к 2023 году.

В рамках реконструкции специалисты построят дороги общей протяженностью 5,4 километра, а все работы планируется завершить к 2023 году.

Кроме того, специалисты продолжают работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Планируется построить и отремонтировать около 10 километров дорог, включая семь путепроводов и один тоннель с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу под трассой М4 «Дон».

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