Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин передумали разводиться

Лейла Алиева
Общество
Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин передумали разводиться
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин приняли решение не подавать на развод. Об этом сообщает издание Page Six в субботу, 24 сентября.

— Они решили встретиться дома, где поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы, — сообщил представитель актера.

По его словам, в суд также передано заявление о прекращении бракоразводного процесса.

О том, что супруга именитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод, стало известно 25 августа. Тогда экс-модель обвиняла знаменитого мужа в изъятии активов из семейного имущества.

После расторжения брака Дженнифер планировала восстановить свою девичью фамилию — Флавин. Она также требовала ареста совместно нажитого в браке с актером имущества.

В Сети обсуждают возможный развод певицы Нюши с главным советником лидера Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым после ее откровений на тему произошедшей измены. Артистка уверена, что у них с супругом получится извлечь из кризиса правильные выводы и сохранить отношения. Нумеролог Елена Солнечная подтвердила, что звездную пару действительно не ждет развод в ближайшие пару лет.

Браки Знаменитости Сильвестр Сталлоне
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте