Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин передумали разводиться

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Американский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин приняли решение не подавать на развод. Об этом сообщает издание Page Six в субботу, 24 сентября.

— Они решили встретиться дома, где поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы, — сообщил представитель актера.

По его словам, в суд также передано заявление о прекращении бракоразводного процесса.

О том, что супруга именитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод, стало известно 25 августа. Тогда экс-модель обвиняла знаменитого мужа в изъятии активов из семейного имущества.

После расторжения брака Дженнифер планировала восстановить свою девичью фамилию — Флавин. Она также требовала ареста совместно нажитого в браке с актером имущества.

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