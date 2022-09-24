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Нумеролог заявила, что измены в браке Нюши будут продолжаться

Юлия Курганова
Общество
Нумеролог заявила, что измены в браке Нюши будут продолжаться
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В Сети обсуждают возможный развод певицы Нюши с главным советником лидера Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым после ее откровений на тему произошедшей измены. Артистка уверена, что у них с супругом получится извлечь из кризиса правильные выводы и сохранить отношения.

Нумеролог Елена Солнечная подтвердила, что звездную пару действительно не ждет развод в ближайшие пару лет. Однако потом их брак пройдет еще одну проверку, так как измены будут продолжаться.

Эксперт заявила, что устоять перед соблазном будет сложно и мужу знаменитости, и самой Нюше. У обоих в датах рождения есть цифра «6», которая говорит о том, что им трудно контролировать внутренние порывы. Солнечная сообщила, что к 2025 году певица будет на грани развода, но при желании она сможет спасти брак, сообщает Пятый канал.

— Их задача — устоять от этих искушений, которые предоставляет им жизнь, — заключила нумеролог.

Несколько дней назад Игорь Сивов в прямом эфире в соцсети намекнул на измену со стороны жены. Он подчеркнул, что прежде всего в отношениях нужно задавать вопросы себе и ни в коем случае не винить партнера.

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