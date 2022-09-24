Четырех человек спасли из пожара в квартире многоэтажного дома на северо-востоке Москвы

Квартира на шестом этаже многоэтажного дома загорелась в Ярославском районе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 24 сентября.
Здание расположено по адресу Ярославское шоссе, дом 10, корпус 1. По словам источника, возгорание произошло на шестом этаже жилого дома. В Сети распространились кадры пожара, на них видно, как дым охватил дворы вокруг здания.
В настоящее время пожар на площади 20 квадратных метров удалось ликвидировать. В результате спасены четыре человека, никто не пострадал.
Еще один пожар произошел на востоке столицы 22 сентября. Загорелся припаркованный автомобиль, пострадали еще три соседние машины.