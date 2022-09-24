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Иммунолог Болибок назвал аллергию на холод симптомом серьезного заболевания

Араз Салехов

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Общество
Иммунолог Болибок назвал аллергию на холод симптомом серьезного заболевания
Фото: Pexels

Аллергия на холод чаще всего бывает симптомом какого-либо заболевания, возникшего у человека. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о причинах возникновения холодовой аллергии.

Так, врач отметил, что реакции на холод бывают весьма разнообразные. В частности, они могут возникать в виде холодовой крапивницы, отека носоглотки или синдрома Рейно.

— Наиболее общая причина заключается в изменении состава белков крови человека, а также появлении так называемых холодовых белков — криоглобулинов. Проще говоря, если кожа или слизистые человека охлаждаются ниже определенной температуры, то в кровеносных капиллярах эти белки выпадают в осадок, — разъяснил он.

Так, сами по себе причины диспротеинемии (появление патологических белков в крови — прим. «ВМ») очень разнообразны, уточнил эксперт.

— Наиболее частая проблема, которую приходится решать, — это обследование человека на наличие очагов скрыто протекающего воспаления. В частности, у человека начался вялотекущий гепатит, в связи с этим появилась аллергия на холод. Или же развиваются панкреатит, миокардит или другие воспалительные процессы с окончанием «-ит», — сказал врач.

Также эксперт подчеркнул, что диспротеинемия может возникать и при онкологических заболеваниях. Однако собеседник «ВМ» добавил, что считать холод полноценным аллергеном неуместно, поскольку физический фактор не может напрямую вступать в аллергическую реакцию с организмом человека.

— Холодовая аллергия — это реакция на патологический процесс, который возникает у человека изнутри и проявляется патологическими белками в крови, — пояснил Болибок.

Помимо этого, иммунолог рассказал еще об одном заболевании, с которым часто путают холодовую аллергию.

— Синдром Рейно — это такое заболевание капилляров, которое проявляется как реакция на холод. У человека на кистях рук или на ступнях ног при охлаждении возникает резкий спазм, вплоть до остановки кровообращения и некроза. Когда спазм проходит, могут возникнуть ангиоотек и крапивница. Это можно спутать с холодовой аллергией, но на самом деле это синдром Рейно, — заявил специалист.

В заключение Болибок отметил важность посещения медицинского специалиста для выявления патологии в случае возникновения реакции на холод.

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