Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Об этом стало известно в субботу, 24 сентября.

Так, теперь при преступлениях против военной службы отягчающими обстоятельствами будут считаться несколько случаев: если противоправные деяния совершены в условиях вооруженного конфликта или военных действий, а также в период мобилизации или военного положения и в военное время.

Кроме того, изменения коснулись и ответственности за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества. Ответственность за эти действия ужесточается, если они были совершены в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Уголовная ответственность введена за неявку на военные сборы призванных из запаса и за самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. Уголовное наказание вводится также за добровольную сдачу в плен и мародерство.

Нарушение условий контракта по гособоронзаказу и повторный отказ от заключения контракта тоже влекут за собой уголовную ответственность, передает РИА Новости.

Накануне «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым за мобилизованными гражданами закрепятся их рабочие места.