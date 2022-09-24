Несколько автомобилей столкнулись на МКАД

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 101-й километр Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 101-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как отмечается, в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Выясняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого авария с участием нескольких автомобилей произошла на внутренней стороне 79-го километра МКАД.

В этот же день в центре Москвы автомобиль службы такси и легковушка столкнулись в Тверском районе. После столкновения с автомобилем водитель такси снес светофор.