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Клетчатка и чай: какие продукты помогут снизить шансы на появление рака

Араз Салехов

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Общество
Клетчатка и чай: какие продукты помогут снизить шансы на появление рака
Фото: Unsplash

Рацион питания может рассказать многое о человеке. Так, частое употребление полуфабрикатов и некачественных продуктов ухудшают состояние организма. Диетолог Нурия Дианова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие продукты могут снизить вероятность появления рака.

В первую очередь эксперт отметила важность употребления продуктов, содержащих большое количество клетчатки: ягоды, фрукты и овощи в любом виде. Однако врач рекомендует не жарить овощи на масле, поскольку они потеряют свою пользу.

— Есть разные методы их обработки: на пару, запеченные, изредка на контактном гриле или отварной вариант. Также стоит ограничить количество переработанного мяса: именно продуктов, в которых основная термообработка — жарка. Здесь неважно, что это будет — жареные овощи или мясо, — пояснила она.

По ее мнению, жарку как метод термообработки желательно ликвидировать или же ограничить до минимума. В качестве полезной альтернативы эксперт выделила запекание в духовке или контактный гриль.

— Помимо этого, не стоит употреблять готовые полуфабрикаты: они содержат больше насыщенных жиров. Человеку стоит делать акцент на маложирную или среднежирную рыбу, — сказала специалист.

Также диетолог упомянула, что умеренное потребление кофе без сахара имеет шанс положительно повлиять на организм. Так, в день можно употреблять не более двух чашек. Однако кофе должно быть качественным зерновым, а не сублимированным. Помимо этого, положительный эффект стоит ожидать и от чайных культур.

— Есть много положительных эффектов от чаев, особенно зеленых. В нем есть компоненты полезные, оксиданты очень мощные. Однако его не стоит употреблять вместе со сладким, поскольку есть риск прийти к сахарному диабету или лишнему весу, — разъяснила Дианова.

Также она отметила, что в своем рационе необходимо соблюдать употребление нерафинированных растительных масел, которыми можно заправлять овощные салаты.

— Это хорошая вещь, она влияет на стенки сосудов, борется с перекисным окислением, которое является механизмом, влияющим на онкогенез. Также необходимо разумно ограничивать употребление алкоголя и курения, — подытожила диетолог.

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