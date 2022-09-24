Диетолог Королева назвала напиток, который взбодрит и согреет осенью

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Незаслуженно забытое многими россиянами какао осенью может стать прекрасной альтернативой более популярным кофе и чаю. Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, в состав какао-бобов входят магний, витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты, за счет которых регулируется состояние нервной системы. Напиток не повышает давление и поддерживает чувство бодрости.

— Детям он не дает уснуть на первом и втором уроках. Он вкусный. Наши мамы и бабушки делали этот напиток с очаровательной пенкой, — добавила медик.

Она посоветовала готовить какао на растительном молоке и не добавлять много сахара в напиток либо подсластить медом.

Королева отметила, что при покупке какао-порошка нужно удостовериться, что продукт натуральный. Зачастую на производстве используются вкусовые добавки или химически вещества.

— Я думаю, от такого какао будет больше вреда, чем пользы. Какао должно поступать из Индонезии, Южной Америки, то есть из тех стран, где какао-бобы произрастают, тогда сырье будет качественным, — цитирует эксперта Радио Sputnik.

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