Врач-терапевт Алексеева назвала лучший антистрессовый напиток

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Среди разновидностей чая есть такой, который можно назвать лидером среди антистрессовых напитков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-терапевт Лариса Алексеева.

По словам медика, речь идет о молочном улуне.

— Напиток отличается типом ферментации. Он обладает седативным расслабляющим действием, поэтому его можно пить даже в вечернее время, он не нарушит сон, — рассказала специалист.

Она также отметила, что улун позволяет быстро успокоиться и выйти из нервного состояния.

В рейтинг лучших напитков в борьбе со стрессом Алексеева внесла пять разновидностей чая. Как каждый из них влияет на организм и какими успокаивающим свойствами обладают их составляющие, эксперт рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

До этого заведующий лабораторией биологии развития растений кафедры высших растений биофака МГУ Владимир Мурашов пояснил, помогает ли зеленый чай в профилактике болезни Альцгеймера.

При этом по-настоящему полезным будет только качественный чай: экологически чистый и правильно заваренный, считает он. Мурашов добавил, что болезнь Альцгеймера в большей степени зависит от наследственности.