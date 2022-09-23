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Жидкий антистресс: терапевт Алексеева назвала пять напитков для успокоения нервов

Рафаэль Залян

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Общество
Что нужно пить для успокоения нервов
Фото: Pexels

Ученые уверяют, что именно стресс — главный виновник всех проблем со здоровьем, поэтому его нужно минимизировать. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», какие напитки помогают успокоиться.

Мелисса и мята

По словам врача, лучше всего при стрессах и панических атаках помогают травяные чаи:

— Давно еще ученые из Китая и Индии провели глобальный эксперимент и выяснили, что 70 процентов людей, употребляющих чай на основе травяных сборов, меньше испытывают негативных эмоций. Конечно, речь идет не о пакетированных напитках, а настоящих высушенных и специально обработанных сборах.

Настой мелиссы, по словам врача, оказывается мягкое и успокаивающее действие. Эта трава обладает слегка спазмолитическими свойствами:

— Подходит людям, у которых повышены эмоциональная напряженность и возбудимость, нарушен сон. Сборы и настойки на траве можно приобрести в аптеке.

Эксперт рекомендует для достижения хорошего эффекта миксовать мелиссу с мятой — это и вкусно, и полезно.

Ромашковый чай

Этот напиток поможет быстрее заснуть, если вы страдаете от бессонницы, а также если вам сложно успокоиться при нервных срывах.

— В напитке много полезных веществ, например, апигенина, — уточнила врач. — Данный флавоноид имеет противовоспалительные свойства, быстро снимает стресс и напряжение. Да и в ромашковых сборах немало таких растительных флавоноидов, как хризины. А они как раз снижают тревожность и панику.

Такие напитки назначают людям, у которых бывают даже истерические приступы, добавила терапевт.

Молочный улун

Среди разновидностей чая есть такой, который можно назвать лидером антистрессовых напитков, заверила медик. Речь идет о молочном улуне:

— Напиток отличается типом ферментации. Он обладает седативным расслабляющим действием, поэтому его можно пить даже в вечернее время, он не нарушит сон. Напиток позволяет быстро выйти из нервного состояния, тонизирует и дает возможность успокоиться.

Зеленый чай

Зеленый чай — еще одно средство, помогающее в профилактике стресса, рассказала Алексеева. В нем имеется уникальная аминокислота, которая редко встречается в продуктах питания, — L-теанин:

— Это вещество способно оказывать воздействие на уровень кортизола в нашем организме. А кортизол, как известно, является гормоном стресса.

И как раз зеленый чай прекрасно справляется с возможностью снизить тревожность у пациента, уточнила специалист.

Имбирный чай

Любые продукты, содержащие имбирь или производные от него — масла, сиропы, измельченные частички, влияют на многие процессы в нашем организме. При этом они также обладают легким обезболивающим эффектом, а чай с имбирем успокаивает:

— Напиток снимает боли любого вида — зубы, голова, суставы. Кроме того, имбирь очищает и обновляет организм, позволяя избавиться от токсинов.

Употреблять такой напиток следует в первой половине дня, чтобы не нарушить режим сна, добавила терапевт.

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