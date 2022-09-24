В Саратове отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Саратовской области отменили решение о призыве в рамках частичной мобилизации старшего лейтенанта Александра Ермолаева. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что 59-летнего Ермолаева вызвали в военкомат и выдали повестку, хотя мужчина не участвовал в боевых действиях, имея только опыт участия в трехмесячных сборах 40 лет назад. При этом звание старшего лейтенанта он получил после окончания военной кафедры в университете.

После публикаций ситуацией заинтересовались в региональном военкомате.

— Военным комиссариатом проведена проверка по данному факту. Выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В связи с этим решение о призыве отменено, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».