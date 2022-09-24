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Глава СПЧ попросил Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации

Елена Самойлова
Общество
Глава СПЧ попросил Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа.

— Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту, — говорится в заявлении Фадеева, опубликованного в Telegram-канале Совета.

Он подчеркнул, что большинство россиян готовы исполнять долг перед Родиной. Однако необходимо оперативно решать появившиеся проблемы, чтобы «снять обеспокоенность граждан и не давать повод для противника плодить фейки».

Глава СПЧ отметил необходимость дать подробные инструкции призывникам о том, что им нужно взять с собой.

До этого сообщалось, что в Саратовской области отменили решение о призыве в рамках частичной мобилизации старшего лейтенанта Александра Ермолаева. 59-летнему мужчину выдали повестку, хотя он не участвовал в боевых действиях, имея только опыт участия в трехмесячных сборах 40 лет назад. При этом звание он получил после окончания военной кафедры в университете.

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