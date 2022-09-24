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В Госдуму внесли законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным гражданам

Елена Самойлова
Политика
В Госдуму внесли законопроект о выплате 300 тысяч рублей мобилизованным гражданам
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Государственную думу законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан.

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