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Терапевт назвала неочевидные болезни, которые обостряются осенью

Рафаэль Залян

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Общество
Терапевт назвала неочевидные болезни, которые обостряются осенью
Фото: depositphotos

Осень — период, когда человек перестает получать некоторые полезные вещества, которые были доступны летом: свежие овощи и фрукты, а также витамин D от солнечных лучей. Недобор таких важных микроэлементов отражается на иммунной системе, что приводит к обострению некоторых заболеваний. Каких именно — читайте в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, некоторые болезни возникают не только из-за отсутствия сезонных полезных продуктов, но и в связи со сменой погодных условий:

— Погода уходит в минус, и сразу начинаются простудные заболевания и ОРВИ, грипп, болезни органов дыхания и даже слуха.

Воспаление почек (пиелонефрит) и цистит тоже усиливаются, так как многие люди, по словам врача, носят одежду, которая не соответствует погодным условиям, простужая тем самым органы малого таза.

Простуда и недомогание, как правило, сопровождаются и неприятными высыпаниями на губах. Герпес — одно из самых частых и неприятных вирусных инфекций, поражающих слизистые и эпидермис.

— Возникать герпес может по разным причинам, — заметила Алексеева. — Но именно в период простуд свою активность вирус герпеса простого типа — герпеса I, присутствующий в организме у 90 процентов населения людей, начинает активнее себя проявлять.

В список болезней, которые начинают беспокоить людей в осенний период, врач включила также хронические болезни суставов, гастриты, нервные расстройства и дерматологические недуги.

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