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Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей на МКАД

Елена Самойлова
Происшествия
Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей на МКАД
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 101-й километр Карта всех событий

Один человек пострадал в результате аварии с участием трех автомобилей на МКАД в районе нацпарка «Лосиный остров». Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Как уточняется, инцидент произошел на 101 километре внешней стороны МКАД в 15:44 — столкнулись три легковушки. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes наехал на две машины марки Nissan, которые остановились после мелкого ДТП.

В результате пострадал водитель автомобиля Mercedes, его госпитализировали.

В столичной ГИБДД отметили, что по факту произошедшего в настоящее время проводится административное расследование.

До этого сообщалось, что после аварии движение осуществлялось по двум полосам из пяти. Позже стало известно, что движение транспорта на участке полностью восстановили.

В этот же день автомобиль службы такси и легковушка столкнулись в Тверском районе Москвы. После столкновения с автомобилем водитель такси снес светофор.

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