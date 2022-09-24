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Британцы возмутились слухами о заморозке тела принца Филиппа до смерти Елизаветы II

Елена Самойлова
Общество
Британцы возмутились слухами о заморозке тела принца Филиппа до смерти Елизаветы II
Фото: Zuma / TАСС

Тело покойного принца Филиппа хранилось в специальном морге до кончины королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы супруги были похоронены вместе в одном склепе. Соответствующая информация появилась в западных СМИ со ссылкой на близкие к королевской семье источники.

Такое кощунственное отношение к представителю монархии возмутило британцев. Однако в действительности оказалось, что супруга Елизаветы II сразу похоронили в семейном склепе после церемонии прощания 17 апреля 2021 года.

Слухи о заморозке тела Филиппа появились на фоне сообщений, что он и Елизавета будут покоиться рядом. Правда, останки принца не замораживали — гроб с его телом перенесли в Мемориальную часовню короля Георга VI после прощания с королевой, которая прошла 19 сентября.

И теперь, действительно, Елизавета II и принц Филипп похоронены рядом, передает «Пятый канал».

Королева умерла 8 сентября, так и не помирившись с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Биограф Кэти Николл рассказала, что королева сильно переживала из-за семейных конфликтов, которые стали причиной ее редких встреч с правнуками.

Королевская семья Елизавета II Великобритания принц Филипп
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