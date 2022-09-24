Глава МИД Белоруссии рассказал об отношении Минска к референдумам

Фото: МИД РФ

Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из собственных национальных интересов. Об этом в субботу, 24 сентября, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью французской прессе.

— Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра, — подчеркнул глава белорусской дипломатии.

В Минске изучат ситуацию и примут решение по вышеуказанным территориям в соответствии с нацинтересами, а не с интересами «какой-либо другой страны». Так Макей ответил на вопрос, признает ли Минск указанные регионы частью России, пишет ТАСС.

Утверждения о том, что Белоруссия является марионеткой России глава МИД республики назвал «подходом маргинальных политиков, маргинальных СМИ». По его словам, если проанализировать позицию Минска в отношении признания каких-либо государственных образований, этот тезис будет как минимум спорным.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будет объявлена мобилизация по аналогии с Россией.