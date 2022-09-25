В столичном Музее Победы прошло посвящение в суворовцы

Посвящение в суоворовцы в Музее Москвы

В столичном Музее Победы в субботу, 24 сентября, состоялась торжественная церемония посвящения в суворовцы. 96 воспитанников Московского суворовского военного училища набора нынешнего года в Зале Славы принесли обещание дорожить боевыми традициями отечественного воинства.

Перед новобранцами выступил начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков. Он назвал этот день непростым для родителей суворовцев, однако заметил, что они выбрали правильный путь для своих детей.

— Стать суворовцем московского училища - это очень почетно. Мы сделаем все, что зависит от нас, от воспитателей и преподавателей, чтобы вы учились достойно, — заявил генерал.

Поступившие в суворовское училище молодые люди торжественно пообещали овладевать знаниями, настойчиво готовить себя к служению Отечеству. По окончании торжественной церемонии в Зале Полководцев прошел концерт.

До этого сообщалось, что студенты и школьники смогут бесплатно посетить праздник «Осень на горе», который пройдет 25 сентября в филиале Музея Победы — «Главные оружейные реликвии армии».