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Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 сентября

Егор Провоторов
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Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В воскресенье, 25 сентября, вход в столичный Музей Победы будет бесплатным для студентов и школьников. Для этого им необходимо предъявить на кассе соответствующее удостоверение, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В этот день гостей музея будет ждать концерт Большого детского хора имени Попова, созданного в 1970 году на Гостелерадио СССР. Коллектив исполнит произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского и других легендарных композиторов. В музыкальной программе также поучаствуют волонтеры Музея Победы, которые совместно с хором исполнят известные песни советских музыкантов.

Проект «Культурные люди» реализуется с использованием гранта, предоставлено «Российским фондом культуры» в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди». Желающим поучаствовать в мероприятии на волонтерских правах, нужно зарегистрироваться на платформе Добро.ру.

Накануне стало известно, что Музей Победы проведет смену «Школа сохранения памяти» с 26 сентября по 1 октября в рамках Молодежного историко-культурного форума «Истоки» в Псковской области.

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