Музей Победы проведет смену для музейных активистов России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Площадь победы 3 Карта всех событий

Музей Победы проведет смену «Школа сохранения памяти» с 26 сентября по 1 октября в рамках Молодежного историко-культурного форума «Истоки» в Псковской области. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе музея.

Как отмечается, участниками и гостями культурно-образовательных мероприятий станут более 100 человек. Среди них партнеры всероссийской программы «Школьный Музей Победы», а также специалисты и учащиеся образовательных учреждений.

— Данный форум даст возможность специалистам из разных регионов обменяться опытом с коллегами и обсудить совместные межрегиональные проекты, — рассказали организаторы.

В программе смены запланированы встречи с представителями экспертного сообщества в сфере музейной педагогики, а также мастер-классы и открытые занятия, на которых пройдет обсуждение различных направлений музейной и просветительской работы. Специалисты поговорят о миссии музея в образовательном пространстве и продвижении культурно-образовательного контента.

Спикеры дадут советы, как получить школьному музею грантовую поддержку. По итогам смены участники разработают итоговый проект «Музей будущего».

В рамках форума выступят директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, советник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Юрий Никифоров, руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, руководитель проекта «Академия Музея Победы» Артем Шилин, руководитель проекта «Лица Победы» Андрей Широков, ведущие историки и специалисты России, а также эксперты программы «Школьный Музей Победы».

19 сентября сообщалось, что Музей Победы в честь Дня оружейника подготовил выставку, посвященную советскому конструктору-оружейнику, уроженцу города Алатырь Чувашской АССР Алексею Судаеву.