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Минобрнауки открыло горячую линию для студентов по вопросам мобилизации

Егор Провоторов
Общество
Минобрнауки открыло горячую линию для студентов по вопросам мобилизации
Оператор кол-центра Комплекса социального развития Москвы Екатерина Клименко принимает звонок на горячую линию / Фото: Алексей Орлов /Вечерняя Москва

Министерство образования и науки России в субботу, 24 сентября, открыло для учащихся высших учебных заведений горячую линию, на которой специалисты будут отвечать на вопросы, касающиеся частичной мобилизации в стране.

— Открыта горячая линия Минобрнауки России по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, возникающим у обучающихся в высших учебных заведениях, — сказано в сообщении, которое было опубликовано на официальном канале ведомства в Telegram.

Обучающимся пообещали рассказать о всей интересующей информации, в том числе и дать разъяснения о правилах призыва, проконсультироваться по вопросам социальной и правовой защиты и психологической поддержки. В министерстве отметили, что горячая линия работает круглосуточно.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения. Согласно документу, данная мера затронет тех учащихся, которые получают первое образование в организациях среднего профессионального и высшего образования.

Мобилизация горячая линия Минобрнауки Студенты
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