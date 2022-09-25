Экс-сотрудник Белого дома поделился идеями Запада по уничтожению России

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Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, экономист, политический обозреватель Пол Крейг Робертс раскрыл механизм распространения русофобии в западном мире через СМИ и лояльные США страны.

Он назвал западные СМИ «сборищем лжецов в министерстве пропаганды», а псевдороссийских экспертов русофобами, которые работают на гранты военно-охранного комплекса Соединенных Штатов.

— Следовательно, у жителей Запада нет действительного понимания сути конфликта на Украине, того, как он возник, и того, как вмешательство Запада с чрезвычайными провокациями создало у российского руководства убеждение, что цель Запада — уничтожить Россию, — подчеркнул бывший чиновник американской администрации.

Как пишет газета «Известия», Робертс считает, что российский лидер Владимир Путин игнорировал провокации и оскорбления, пока они не стали чрезмерными. Экс-сотрудник Белого дома добавил, что остальной западный мир отчитывается перед Вашингтоном.

В частной беседе помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности рассказал, что Штаты дают лидерам других государств «полные мешки денег», а они отчитываются перед Вашингтоном.

По словам Робертса, в Лондоне, Берлине и Париже нет независимых западных голосов, которые могли бы умерить стремление Соединенных Штатов к мировой гегемонии.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад уже открыто говорит о намерении расчленить РФ и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс.