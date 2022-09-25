Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Москве и области 25 сентября ожидают дожди

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
В Москве и области 25 сентября ожидают дожди
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Облачная погода с дождями и температура до 10 градусов выше нуля ожидают москвичей и гостей столицы в воскресенье, 25 сентября. Такую информацию сообщают синоптики российского Гидрометцентра.

Днем в столичном регионе температура воздуха будет варьироваться от 8 до 10 градусов выше нуля, а ночью незначительно опустится — до 7 градусов. В соседней Московской области ожидается от 6 до 11 градусов выше нуля в дневное время суток и до 8 градусов — в ночное.

Ветер будет дуть западного направления, его скорость — 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

Накануне в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что осенью некоторые болезни возникают не только из-за отсутствия сезонных полезных продуктов, но и в связи со сменой погодных условий.

В список болезней, которые начинают беспокоить людей в осенний период, врач включила хронические болезни суставов, гастриты, нервные расстройства и дерматологические недуги.

Москва Осень Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте