В Москве и области 25 сентября ожидают дожди

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Облачная погода с дождями и температура до 10 градусов выше нуля ожидают москвичей и гостей столицы в воскресенье, 25 сентября. Такую информацию сообщают синоптики российского Гидрометцентра.

Днем в столичном регионе температура воздуха будет варьироваться от 8 до 10 градусов выше нуля, а ночью незначительно опустится — до 7 градусов. В соседней Московской области ожидается от 6 до 11 градусов выше нуля в дневное время суток и до 8 градусов — в ночное.

Ветер будет дуть западного направления, его скорость — 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

Накануне в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что осенью некоторые болезни возникают не только из-за отсутствия сезонных полезных продуктов, но и в связи со сменой погодных условий.

В список болезней, которые начинают беспокоить людей в осенний период, врач включила хронические болезни суставов, гастриты, нервные расстройства и дерматологические недуги.