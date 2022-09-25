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Книга с пророчествами Нострадамуса стала бестселлером в Великобритании

Егор Провоторов
В мире
Книга с пророчествами Нострадамуса стала бестселлером в Великобритании
Фото: Public Domain

Продажи книг с предсказаниями Нострадамуса показывают рекордный рост в Великобритании на фоне обнаруженного в них пророчества о смерти королевы Елизаветы II. Об этом в воскресенье, 25 сентября, сообщают журналисты газеты The Sunday Times.

По информации журналистов, за семь дней до 17 сентября это произведение, изданное в 2006 году английским писателем Марио Ридингом, приобрели восемь тысяч человек. При этом за неделю до смерти монархини, ушедшей из жизни 8 сентября, реализовали пять копий этой книги с пророчествами.

По информации ТАСС, книга возглавила список бестселлеров, составляемый The Sunday Times. Британские журналисты считают, что это связано с популярностью выдержек из нее, разошедшихся по социальным сетям.

В одной из интерпретаций предсказаний Нострадамуса говорится, что Елизавета II «умрет примерно в 2022 году в возрасте около 96 лет». В книге сказано, что принц Чарльз сядет на престол, однако позже откажется от титула короля в пользу своего сына.

Накануне появилась информация, что Королева Великобритании умерла, так и не помирившись с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.

Предсказания Елизавета II Великобритания Нострадамус
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