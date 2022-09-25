В Хорватии рассказали о том, как Путин застиг Байдена врасплох частичной мобилизацией

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Решение российского президента Владимира Путина о проведении в стране частичной мобилизации и поддержке проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало врасплох его американского визави Джо Байдена, заявил хорватский журналист Зоран Метер.

По словам публициста, американский лидер сейчас ведет активную кампанию Демократической партии перед выборами в конгресс, поэтому это решение Путина застигло главу Белого дома врасплох, пишет РИА Новости.

Хорват напомнил, что жители Соединенных Штатов не считают события на Украине важной проблемой для своего государства. Среди приоритетов для страны происходящее на востоке Европы занимает лишь 11 место. По этой причине Байдену будет крайне тяжело объяснить американцам, почему он стремится и дальше радикализировать антироссийскую риторику, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.

Специалист считает, что в условиях агрессивной политики США, от дальнейшей эскалации в напряжении между РФ и Западом теперь могут спасти лишь прямые переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон накануне заявил, что в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка есть призыв к Соединенным Штатам Америки начать ядерную войну с Россией.