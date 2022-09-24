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В США раскритиковали Украину за угрозы ядерным оружием в адрес России

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США раскритиковали Украину за угрозы ядерным оружием в адрес России
Фото: shutterstock

В словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка есть призыв к Соединенным Штатам Америки начать ядерную войну с Россией. Такое мнение высказал ведущий Fox News Такер Карлсон.

Ранее в интервью газете Guardian Подоляк заявил, что США обязаны нанести удар по России в случае применения ядерного оружия на Украине и даже «если Москва только подумает о такой возможности».

— То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. Вменяемые люди так не говорят. Никогда! — прокомментировал Такер.

Телеведущий заметил, что сейчас самый подходящий момент для Белого дома оказать влияние на украинское руководство и добиться решения кризиса через переговоры. Однако администрация американского лидера Джо Байдена ничего для этого не делает, только продолжая снабжать ВСУ оружием, финансировать конфликт и обвинять во всем РФ, цитирует Такера РИА Новости.

Накануне поляки высмеяли попытку президента Анджея Дуды «пригрозить» России. Ранее он заявил, что Соединенные Штаты могут ответить РФ в случае использования на Украине тактического ядерного оружия.

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