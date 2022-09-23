Поляки высмеяли президента Дуду, пригрозившего России ядерным оружием

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Поляки высмеяли попытку своего президента Анджея Дуды «пригрозить» России. Ранее он заявил, что Соединенные Штаты могут ответить РФ в случае использования на Украине тактического ядерного оружия.

Читатели польского издания Wydarzenia сочли попытку польского лидера «испугать» Москву оружием другой страны абсурдной.

«Из его заявлений следует, что именно он держит пальцы на кнопках ядерных ракет в США. Одним словом, Дуда Великий», — написал один из пользователей в комментариях.

«Господин Дуда, но мы ведь тоже прекратим свое существование в случае ядерной войны», — заметил поляк.

«Дуда уже получил место Ллойда Остина?» — сыронизировал другой.

«Польша ничего не значит, это просто американская моська, которая лает на Россию. Дуда сам себя обманывает. Давайте оставим вопросы ядерного оружия странам, у которых есть ядерное оружие», — высказался еще один гражданин.

21 сентября Дуда заявил в ООН, что Россия «должна Украине репарации». Говоря о Киеве, он также намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии.