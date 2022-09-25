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Украина запросила заседание Совбеза ООН из-за референдумов на Донбассе

Егор Провоторов
В мире
Украина запросила заседание Совбеза ООН из-за референдумов на Донбассе
Фото: twitter/RussiaUN

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в воскресенье, 25 сентября, заявил, что Киев потребовал провести немедленное и чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины.

Украинский дипломат назвал референдумы «фиктивными», пишет РИА Новости. По словам Николенко, Москву следует привлечь к ответственности за «дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН».

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ходе первого дня голосования на референдуме по вопросу о вхождении региона в состав России результат по явке более чем хороший.

По его словам, власти республики в большей степени заинтересованы во взаимодействии с гражданами республики и Российской Федерации, а не в одобрении итогов референдума со стороны западных стран. Пушилин напомнил, что коллективный Запад заявил о непринятии результатов еще до начала плебисцита.

Украина ООН Россия Донбасс Референдумы
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