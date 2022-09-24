Пушилин рассказал о высокой явке в первый день референдума в ДНР

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В ходе первого дня голосования на референдуме по вопросу о вхождении Донецкой Народной республики в состав России результат по явке более чем хороший. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Политик прокомментировал итоги первого дня референдума в эфире телеканала «Россия-24».

— Мы даже не ожидали в первый день такого процента по явке. Вчера мы зафиксировали явку на уровне 23,64 процента, это достаточно серьезно, — сказал Пушилин.

По его словам, власти ДНР в большей степени заинтересованы во взаимодействии с гражданами республики и РФ, а не в одобрении итогов референдума со стороны западных стран. Пушилин напомнил, что коллективный Запад заявил о непринятии результатов еще до начала референдума.

Глава ДНР добавил, что международных, нарушений во время процедуры зафиксировано не было, что подтвердили наблюдатели из ЮАР, Италии и ряда других стран, передает ТАСС.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. Уточняется, что до 20:00 понедельника голосование будет проходить по всей области адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.