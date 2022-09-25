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Невролог Минздрава рассказал россиянам, как бороться с тревожностью

Егор Провоторов

Сюжет: 

здоровье
Общество
Невролог Минздрава рассказал россиянам, как бороться с тревожностью
Фото: shutterstock

Тревожность является психологической особенностью людей, которая может быть обусловлена беспокойством или нехорошим предчувствием, при этом с ней можно бороться, заявил журналистам в субботу, 24 сентября, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Николай Шамалов.

Специалист отметил, что триггеры тревожности у людей могут быть разными: генетика, особенности воспитания, психологические травмы и низкая самооценка. Тревожность усугубляется недостатком сна и физических нагрузок, употреблением крепкого кофе и чая, несбалансированным режимом питания.

Справиться с перегрузкой помогает отказ от длительного пользования гаджетами и соцсетями. Шамалов призвал россиян уделить внимание физической активности и начать ежедневно совершать пешие прогулки.

Помимо этого, существуют разные дыхательные упражнения, которые могут помочь справиться с тревогой, пишет «Российская газета». Специалист посоветовал обратиться к психотерапевту, если тревога начинает мешать повседневной жизни, а самостоятельно с ней справиться не получается.

Накануне врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие напитки помогают успокоиться и снять тревогу и стресс.

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