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Барановская оценила идею о смене пола у детей в России

Георгий Соланович
Общество
Барановская оценила идею о смене пола у детей в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Небинарность подростков — популярная тема в странах Запада, но не в России: здесь дети растут совсем в другой культуре. Об этом заявил телеведущая Юлия Барановская.

По словам телеведущей, она никогда лично не видела человека, который не может определиться, к какому полу он принадлежит. Барановская подчеркнула, что такие случаи в принципе не свойственны российскому обществу.

— Мы все прекрасно знаем, что Запад очень толерантен. И небинарность — это их проблемы. У нас и своих хватает — все не без греха. Но пусть наши проблемы будут равны нашему менталитету. Мы и наши дети читаем другие книжки, смотрим другие мультики, растем в другой культуре, — сказала телеведущая в беседе с «КП».

Дети Анджелины Джоли, Шарлиз Терон, Мадонны, Дженнифер Лопес, Наоми Уоттс и многих других селебрити называют себя квир-персонами. А недавно 15-летняя дочь певицы Глюкозы сделала каминг-аут, сообщив, что она не относит себя ни к одному из общепринятых полов: ни к женскому, ни к мужскому. «Вечерняя Москва» решила узнать, как следует воспринимать подобное родителям и как выяснить, не является ли заявление ребенка всего лишь «веянием моды» или это истинное желание.

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