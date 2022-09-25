Ефимов сообщил о разработке «умных» остановок в Москве

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Инженеры компании — резидента технополиса «Москва» разработали первые в городе полностью автономные и экологичные автобусные остановки, оснащенные солнечными панелями и сенсорными экранами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Внедрение инноваций в городскую инфраструктуру и одновременно забота об экологии — важные задачи, в решении которых активно участвуют предприятия высокотехнологичного сектора столичной промышленности. На территории особой экономической зоны Москвы его представляет 31 компания. Общий объем их инвестиций в собственное производство за несколько лет превысил 30 миллиардов рублей, — подчеркнул он.

Так, компания NexTouch вложила в данный проект более 25 миллионов рублей. Все «умные» остановки оснащены устройствами для проводной и беспроводной зарядки смартфонов, системой мониторинга окружающей среды и оперативной связи с городскими службами.

Также в них встроены индукционные системы, которые помогут слабослышащим людям узнать о прибытии нужного им рейса. Первая их партия предназначена для экспорта — в нее войдут 20 закрытых остановок и 50 открытых зон ожидания, добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

До конца 2022 года все 70 комплектов будут изготовлены и отправлены в Испанию. При этом резидент ОЭЗ уже готовит к серийному выпуску расширенную версию устройств, адаптированную к климату Москвы.

Остановки из этой серии оборудуют солнечными панелями большей мощности. Они обеспечат круглосуточную работу датчиков и сенсорных экранов.

Встроенные датчики будут отслеживать уровень шума, загрязнения воздуха, температуру и влажность, автоматически передавая полученную информацию в ситуационные центры. Это позволит быстро реагировать на любые чрезвычайные ситуации и обеспечивать комфорт людей, например, повышая температуру обогрева при резком похолодании.

На сенсорные экраны будет выведена информация о прибытии и перемещении транспорта, а навигационный интерфейс на основе географической информационной системы позволит планировать маршрут заранее. Остановки помогут и в организации культурного досуга — сенсоры дополнят справками о близлежащих культурных объектах и достопримечательностях, а также городской афишей.

В целом предприятие планирует выпускать остановки двух типов: открытые и закрытые, оснащенные тремя и пятью экранами соответственно. Благодаря получаемым льготам и преференциям к настоящему времени компания инвестировала в производство почти 230 миллионов рублей и обеспечила более 70 новых рабочих мест, отметил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.

До этого Ефимов сообщил, что каждое третье предприятие в Москве применяет инновационные разработки. Кроме инновационных технологий, столичные компании реализуют экологические инициативы.