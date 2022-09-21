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Ефимов: Каждое третье предприятие в Москве применяет инновационные разработки

Елена Самойлова
Город
Ефимов: Каждое третье предприятие в Москве применяет инновационные разработки
Фото: Пресс-служба

Москва делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств. Сегодня треть работающих в городе предприятий, которые выпускают продукты питания, одежду, обувь и другие товары, относится к высокотехнологичным. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На территории города сегодня работает свыше трех тысяч промышленных предприятий, многие из них применяют инновационные разработки. Такие компании производят разные товары — от кондитерских изделий до космических ракет. Свыше 90 высокотехнологичных предприятий сейчас имеют статус резидента особой экономической зоны столицы «Технополис «Москва», — рассказал он.

Роботизированные рдни применяются, например, даже в пищевой промышленности. Так, на московском хлебобулочном комбинате «Черемушки» работает ватрушкомат — робот, который печет 18 ватрушек в минуту.

Кроме инновационных технологий, столичные компании реализуют экологические инициативы. Московский нефтеперерабатывающий завод последние несколько лет проводит масштабную программу модернизации, снизив влияние на окружающую среду на 75 процентов. К 2025 году планируется перейти на полностью безотходное производство.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о запуске цеха, в котором будут перерабатываться отходы картонной и полимерной тары, а после их направят на реализацию партнерам. В будущем планируется запустить собственное производство подстаканников и лотков для яиц из получаемой целлюлозы, а вторичный полиэтилен станет материалом для выпуска гранул в составе асфальтового покрытия.

Кроме того, в 2023 году в Москве появится комбинат по производству сверхкрупногабаритных модулей квартир: их будут строить прямо на производстве, а затем на месте в короткие сроки собирать будущий дом из готовых модулей.

В Зеленограде возведут первый в стране «тихий» завод, где будут производить строительные материалы широкого применения. На территории появятся парк, выставочная зона, музей, кафе, научные лаборатории и многое другое. Логистика будет организована таким образом, чтобы не нагружать транспортную инфраструктуру района и минимизировать количество проезжающих грузовиков в течение дня.

До этого Ефимов сообщил, что определен инвестор, который займется развитием участка бывшей промзоны «Автомоторная».

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