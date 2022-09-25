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Андрей Бочкарев: Первый участок Южной рокады готов на 50 процентов

Георгий Соланович
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Андрей Бочкарев: Первый участок Южной рокады готов на 50 процентов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каспийская улица Карта всех событий

Специалисты завершили строительство первого участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в воскресенье, 25 сентября.

— На первом участке Южной рокады началось возведение фундаментов для устройства шумозащитных экранов по Кантемировской улице. Также ведутся работы по переустройству хозяйственно-бытовой канализации на улице Кошкина, — отметил заммэра.

По его словам, на участке Южной рокады появятся три подземных пешеходных перехода и семь путепроводов. Шесть из них уже строят.

Кроме того, на путепроводе по основному ходу улицы Кошкина уже идет подготовка к строительству, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе открылся новый путепровод над МКАД. Он расположился на месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля.

Глава города отметил, что специалисты завершили строительство дороги на год раньше срока. По его словам, открытие участка позволит существенно увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка МКАД и улучшит транспортное обслуживание жителей прилегающих районов.

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