Фасад жилого дома в Войковском районе отремонтировали по программе капремонта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, 1-й Новоподмосковный переулок, 4 Карта всех событий

Специалисты завершили работы по обновлению фасада дома в первом Новоподмосковном переулке в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 25 сентября.

— Дом возвели в 1954 году. Проектом было предусмотрено сохранение исторического облика здания. При его разработке Фонд капитального ремонта учел все особенности объекта. Для удобства процесс капитального ремонта разделили на несколько этапов, — говорится в сообщении.

Так, специалисты заделали трещины фасада, восстановили кирпичную кладку, выполнили антигрибковую обработку, отреставрировали декоративные элементы, произвели гидрофобизацию, а также оштукатурили и окрасили его в соответствии с колористическим решением.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что, помимо фасада, специалисты отремонтировали цоколь дома, оконные и дверные откосы, заменили водосточные трубы и отливы и восстановили балконы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в ходе реализации региональной программы капитального ремонта в столице заменили более 1,5 тысячи лифтов в жилых домах с начала года.