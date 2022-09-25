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Автомобиль налетел на технику дорожных служб на Можайском шоссе

Георгий Соланович
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Автомобиль налетел на технику дорожных служб на Можайском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Автомобиль налетел на технику дорожных служб на Можайском шоссе, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 25 сентября.

— На Можайском шоссе, 29, при движении в сторону области автомобиль наехал на технику дорожных служб. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили, что в данный момент движение на участке осуществляется по двум полосам из трех.

Еще одно ДТП недавно произошло на внутренней стороне 78-го километра МКАД. На участке кольцевой дороги после Бусиновского проезда столкнулись две машины.

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