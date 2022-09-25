Расписание поездов на МЦД-2 изменится с 26 сентября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 26 сентября до 1 октября в связи с обновлением инфраструктуры на участке Подольск — Гривно. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 25 сентября.

— С 22:00 26 сентября по 05:30 1 октября изменится расписание на Курском и Рижском направлениях. Время работы сократят по направлению на Москву и из Москвы. Интервалы движения поездов увеличат. Кроме того, часть поездов отменят, а для некоторых изменится расписание, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 01:00 24 сентября до 04:00 25 сентября поезда на МЦД-2 не будут следовать от Рижского вокзала и до него. Составы будут отправляться к станции Площадь Трех Вокзалов и Курскому вокзалу, а экспрессы Москва — Муравьево будут курсировать от Курского вокзала и до него. При этом интервалы движения поездов частично увеличатся.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что работы по обновлению инфраструктуры пройдут в ночные часы. Пассажиров призвали планировать свои поездки заранее.

До этого сообщалось, что с 24 октября по 14 ноября изменится расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», которые курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой. Так, по маршруту Санкт-Петербург — Москва 30 октября будут отменены маршруты № 759 и 761, а также маршруты № 768 и 770 в обратном направлении.