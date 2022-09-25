Экзитпол: 93 процента жителей Запорожья поддержали присоединение к РФ

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Около 93 процентов жителей Запорожской области высказались за присоединение к России в первый день референдума по этому вопросу. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного крымским Республиканским институтом политических и социологических исследований.

— Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос: 93 процента — за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации; 7 процентов — поддерживает украинский статус области, — отмечается в документе.

Опрос вне избирательных участков проводился с помощью телефонного обзвона. В нем приняли участие 500 респондентов.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса накануне ожидаемых референдумов. Он призвал горожан ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.