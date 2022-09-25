Катер с пятилетним ребенком на борту перевернулся в Карелии

Фото: pixabay.com

Катер, на борту которого находились семь человек, в том числе пятилетний ребенок, перевернулся на Онежском озере в Кондопожском районе Республики Карелия. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в воскресенье, 25 сентября.

По его словам, инцидент произошел вечером 24 сентября. Три человека сумели выбраться на берег и спастись, один утонул.

— В 23:50 на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два — Санкт-Петербурга. Первый госпитализирован с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей, гипертоническим кризом, двое других отказались от госпитализации. Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим, — заявил Охлопков.

Он добавил, что поиски еще троих пострадавших продолжаются. Также идет установление причин инцидента. Министр здравоохранения республики подчеркнул, что все семь пассажиров катера на момент аварии были без жилетов, передает ТАСС.

Другой инцидент произошел этим летом в Чувашии. Четыре человека погибли в результате столкновения катера и теплохода на Волге.