Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о ходе реставрации особняков Льва Кекушева

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали о ходе реставрации особняков Льва Кекушева
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Знаменитый архитектор Лев Кекушев создал 37 построек в Москве, многие из них вошли в число объектов культурного наследия, однако «новая жизнь» шедевров началась лишь в последние 10 лет в рамках масштабной реставрации памятников города. О том, как проходят работы на объектах, созданных архитектором, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 25 сентября.

За 10 лет специалистам удалось не только восстановить практически все знаменитые творения мастера, но и адаптировать их для комфортного использования. Сейчас в них располагаются посольства, административные учреждения, жилые и коммерческие помещения.

Так, особняку Коробкова на Пятницкой улице вернули подлинное колористическое решение в сиреневом цвете и отреставрировали. Сегодня здесь расположено посольство Республики Гана.

Особняк Кекушевой на Остоженке, построенный Кекушевым в начале ХХ века, во время Октябрьской революции утратил трехметровую скульптуру льва. Ее удалось восстановить по архивной фотографии в 2017 году. Кроме того, реставраторы вернули зданию первоначальную планировку и исторический облик фасадов. Сейчас в здании размещается резиденция посла Канады.

О других работах Кекушева и о процессе их реставрации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

8 сентября сообщалось, что с 2011 года столичные реставраторы привели в порядок 1884 объекта культурного наследия. Отмечается, что большая работа была проделана на ВДНХ, где общая площадь реставрации составила более 55 тысяч квадратных метров.

Реставрация Москва Архитектура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте