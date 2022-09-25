Москвичам рассказали о ходе реставрации особняков Льва Кекушева

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Знаменитый архитектор Лев Кекушев создал 37 построек в Москве, многие из них вошли в число объектов культурного наследия, однако «новая жизнь» шедевров началась лишь в последние 10 лет в рамках масштабной реставрации памятников города. О том, как проходят работы на объектах, созданных архитектором, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 25 сентября.

За 10 лет специалистам удалось не только восстановить практически все знаменитые творения мастера, но и адаптировать их для комфортного использования. Сейчас в них располагаются посольства, административные учреждения, жилые и коммерческие помещения.

Так, особняку Коробкова на Пятницкой улице вернули подлинное колористическое решение в сиреневом цвете и отреставрировали. Сегодня здесь расположено посольство Республики Гана.

Особняк Кекушевой на Остоженке, построенный Кекушевым в начале ХХ века, во время Октябрьской революции утратил трехметровую скульптуру льва. Ее удалось восстановить по архивной фотографии в 2017 году. Кроме того, реставраторы вернули зданию первоначальную планировку и исторический облик фасадов. Сейчас в здании размещается резиденция посла Канады.

О других работах Кекушева и о процессе их реставрации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

8 сентября сообщалось, что с 2011 года столичные реставраторы привели в порядок 1884 объекта культурного наследия. Отмечается, что большая работа была проделана на ВДНХ, где общая площадь реставрации составила более 55 тысяч квадратных метров.