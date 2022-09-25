Москвичам рассказали о погоде на следующих выходных

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Погода в Москве до конца сентября останется холодной и дождливой, температура в последние выходные месяца не поднимется выше плюс 18 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 25 сентября.

— Холодный, на 2,2 градуса ниже нормы, и дождливый сентябрь в предстоящую неделю в Центральной России по-прежнему будет по-осеннему ненастным. Температурный фон лишь в последние дни месяца повысится и вернется в свое климатическое русло, — отметил синоптик.

По его словам, в первой половине недели температура ночью понизится до плюс 3–8 градусов, днем — около плюс 7–12 градусов. С понедельника по среду в столице ожидаются дожди.

Во вторую половину недели, подчеркнул Тишковец, осадков станет гораздо меньше, а температура воздуха днем будет расти: в четверг — плюс 9–14 градусов, в пятницу — плюс 11–16 градусов, а в выходные «станет еще комфортнее — до плюс 13–18 градусов, заключил специалист в своем Telegram-канале.

Накануне в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что осенью некоторые болезни возникают не только из-за отсутствия сезонных полезных продуктов, но и в связи со сменой погодных условий.

В список болезней, которые начинают беспокоить людей в осенний период, врач включила хронические болезни суставов, гастриты, нервные расстройства и дерматологические недуги.