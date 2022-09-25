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Собянин рассказал о планах развития промзоны «Дегунино — Лихоборы»

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о планах развития промзоны «Дегунино — Лихоборы»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино Карта всех событий

В рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон на участке «Дегунино — Лихоборы» появится новый микрорайон, спортклуб, учебные заведения и так далее. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 25 сентября.

— В пешей доступности находятся два транспортно-пересадочных узла: «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Будут построены спортклуб с бассейном, детсад на 350 мест, школа на 800 учеников и поликлиника с женской консультацией, — рассказал он.

Глава города добавил, что сегодня на данной территории расположились склады и автосервисы. По окончании работ в бывшей промзоне появится комфортные жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Всего в программу развития включено уже более 150 проектов, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили работы по реконструкции Гольяновского и Кутузовского газопроводов-дюкеров, через которые под городскими реками проходят трубы с газом. Если раньше их тянули прямо по речному дну, то сейчас специалисты прокладывают новую линию под самим водоемом, используя небольшой проходческий щит.

Район Западное Дегунино Сергей Собянин Промышленность
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